Iz Jernejevega kanala so začeli odstranjevati potopljena plovila Primorske novice Danes iz Jernejevega kanala začeli odstranjevati potopljena plovila. Začetek del so si ogledali tudi minister za okolje in prostor Jure Leben, direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar in piranski župan Đenio Zadković.

