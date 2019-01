Zunanje ministrstvo in mladinski svet tudi proti dezinformacijam SiOL.net Minister za zunanje zadeve Miro Cerar se je danes srečal s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Kot je dejal po srečanju, bo ministrstvo z mladimi ohranilo dobro sodelovanje in ga še okrepilo, tako na ravni OZN in EU kot na drugih ravneh, "kjer je mogoče mlade vpeti v mednarodne aktivnosti Slovenije".

