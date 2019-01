Tek na dolge proge Gorenjski glas Podatki o posledicah prometnih nesreč v letu 2018, ki sta jih prejšnji teden predstavila Javna agencija RS za varnost prometa in Policija, so spodbudni. Slovenske ceste so namreč lani vzele 92 človeških življenj, dvanajst manj kot leto...

