Oslabljeni Jeseničani nemočni v Avstriji SiOL.net Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, za katere je debitiral novi branilec Mathieu Gagnon, pogrešali pa so kar nekaj standardnih članov, so še drugič v dobrem tednu izgubili z drugo ekipo Salzburga. V Avstriji so klonili z 0:4.

