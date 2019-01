Tožijo Trumpovo vlado, ker so ostali brez plače, sodnik jih je zavrnil 24ur.com Del ameriških javnih uslužbencev, ki so prisiljeni delati brez plače, so vložili tožbo zoper Trumpovo vlado. A konservativni sodnik Richard Leon je ugotovil, da bi ugoditev zahtevam tožnikov "povzročila kaos in zmedo". Kar 800.000 javnih uslužbencev je ostalo brez mesečne plače, Trump pa še naprej grozi, da jim ne bo dal denarja, dokler mu demokrati ne bodo dali sredstev za zid na me...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Luka Dončić