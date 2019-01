Stanovanjski sklad bo v Ljubljani in Mariboru gradil več kot petsto novih stanovanj SiOL.net Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letošnjem letu načrtuje gradnjo več kot 500 novih stanovanj, med drugim v okviru sosesk Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani ter Pod Pekrsko gorco v Mariboru, za kateri so že podali vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na stanovanjskem skladu so izrazili tudi interes za nakup zemljišča na območju Brod – Drage v Novem mestu.

