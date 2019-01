Novozelandec Bevin izkoristil zmešnjavo tik pred ciljem Sportal Patrick Bevin (CCC Team) je zmagovalec druge etape dirke po Avstraliji, s katero je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke Tour Down Under. Novozelandec je izkoristil zmešnjavo po padcu več kolesarjev vodilne skupine v zaključnem kilometru 122 kilometrov dolge etape od Norwooda do Angastona ter slavil s silovitim ciljnim sprintom.

