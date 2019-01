Janez Janša: Dobronamernost in iluzije (3. slika) Demokracija Politične izpostave prvorazrednih se smejejo očitkom, da ne delajo reform. Upravičeno. Kajti smisel njihovega obstoja je ravno ne-reforma in s tem obramba statusov, oblasti in privilegijev prvorazrednih.

Sorodno













Oglasi