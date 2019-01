DO SOLZ GANLJIVA GESTA: Maribor podprl akcijo v spomin na svojega velikega navijača! Ekipa V dobrodelnem društvu Humanitarček so se odločili, da s posebno akcijo počastijo spomin na nedavno preminulega mladega dobrodelneža Roka Černica. Ker bi prav danes dopolnil 22 let, bodo v njegov spomin zbirali nogavice, ki jih je tudi sam pogosto zbiral za brezdomce.



