Novomeške policiste so v ponedeljek nekaj po 13. uri obvestili o moškem, ki se je krepko vinjen znesel nad svojim konjem. Najprej je kričal nanj, ga vlekel in večkrat skušal neuspešno zajahati. Kot so zapisali na PU Novo mesto, je s tem pri živali povzročil zmedenost. Ko mu je vendarle uspelo sesti v sedlo, se je odpravil kar v središče mesta.