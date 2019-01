Poleg The Biggest Loser Slovenija prihajajo tudi Nepremagljivi in Milijonar SiOL.net Pomlad bo na Planet TV resnično bogata s tv-vsebinami. Vrača se priljubljeni The Biggest Loser Slovenija, z novo sezono nas bo dražil Ta teden z Juretom Godlerjem, nadaljuje se tudi Galileo. Na male ekrane se vrača legendarni kviz Milijonar, najbolj športne družine pa bodo lahko svojo fizično pripravljenost in ekipni duh dokazale v oddaji Nepremagljivi.

