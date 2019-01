Francozu premierna etapna zmaga, Avstralec in Katarec pred skupno zmago Sportal Francoski motociklist Michael Metge je v predzadnji, deveti etapi vzdržljivostnega relija Dakar prvič v karieri okusil slast zmage. Po 409 kilometrih s startom in ciljem v Piscu je za dve minuti premagal Bolivijca Daniela Nosigliaja in za tri minute ter 28 sekund Čilenca Pabla Quintanillo. Skupno vodstvo je zadržal Avstralec Toby Price.

