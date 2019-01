LMŠ naj bi zahtevala prva tri mesta, v stranki to zanikajo Svet 24 Lista Marjana Šarca je zanikala, da bi v pogovorih o oblikovanju skupne kandidatne liste s SAB in SMC zahtevala prva tri mesta na listi. Ob tem priznavajo, da je bilo to omenjeno kot ena izmed možnosti, a je po njihovem vse še vedno stvar dogovorov med omenjenimi strankami.





