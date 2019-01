Odbojkarji Calcita Volleyja so na povratni tekmi drugega kroga pokala challenge v domači dvorani premagali finsko ekipo Savo Volley Kuopio s 3:0 (23, 15, 17). Na prvi tekmi so s 3:2 (-22, 17, -24, 23, 8) slavili finski odbojkarji, v četrtfinale pa so se uvrstili Kamničani.



