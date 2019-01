Berić znova obsedel, poraz Krhina Sportal V francoskem prvenstvu so potekale tekme, ki so v začetku decembra zaradi varnosti odpadle zaradi protestov, ki so tisti čas ohromili številna velika mesta. St. Etienne Roberta Berića, ki sedi na klopi za rezerve, je z 2:1 odpravil Marseille. Rene Krhin je z Nantesom izgubil proti Nimesu (1:0), slovenski nogometaš je igral do 72. minute srečanja. Guingamp Denisa Petrića, ki je odsoten zaradi poškodbe, je z 2:1 ugnal Rennes.

