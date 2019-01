Neverjetno brutalna retorika Delovega komentatorja Markeša, ki je Ivi Pavlin Žurman in Viliju Kovači Nova24TV Na spletu se je očitno vnela prava vojna. Kot je znano, borca za medijsko svobodo Iva Pavlin Žurman in Vili Kovačič, ki opozarjata tudi na zloglasen primer zlorabe sodstva v zadevi dr. Milka Noviča, svoje pobude, vprašanja in pisne prispevke naslavljata na tako rekoč vse medije v državi preko elektronske pošte. Tu pa se je […]

Sorodno

Oglasi