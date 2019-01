Izšla prva pesem z zadnjega albuma irske zasedbe The Cranberries Primorske novice Natanko leto dni po smrti pevke Dolores O'Riordan je v torek izšla prva pesem z novega albuma irske skupine The Cranberries. Njihov osmi in obenem zadnji album z naslovom In the End bo sicer izšel aprila. Nato se bo skupina, znana predvsem po uspešnicah iz 90. let, kot so Zombie, Linger in Dreams, po treh desetletjih razšla.

