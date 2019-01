Policisti iz ujetništva rešili zavarovano ptico postovko Primorske novice Kriminalisti so na podlagi prijave Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na Gorenjskem zasegli ptico postovko, ki je na seznamu zaščitenih živalskih vrst. Ptico, ki je bila v ujetništvu leto in pol, bodo poskušali rehabilitirati in vrniti v naravo, storilca pa bodo kazensko ovadili.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Marjan Šarec

Mirza Begić

Janez Janša