Križnarjeva z drugo daljavo, nato sta se vmešala sneg in veter Sportal Zaradi premočnega vetra in sneženja pred tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalk niso mogli izvesti kvalifikacij na japonskem prizorišču Zao. Z več prekinitvami so s težavo izpeljali le enega od dveh treningov, v katerem je Nika Križnar z 91 metri dosegla drugo daljavo, boljša je bila le domačinka Yuki Ito (96,5 m).

