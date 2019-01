Znižali stopnjo nevarnosti zaradi plazov, a še vedno pozivajo k previdnosti 24ur.com V avstrijskih zveznih deželah Predarlska, Tirolska in Štajerska so stopnjo nevarnosti snežnih plazov znižali na tretjo na petstopenjski lestvici. Spontani plazovi so še vedno možni, in sicer nad 2200 metri nadmorske višine. Zato strokovnjaki smučarje pozivajo k previdnosti.

