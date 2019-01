Zidanškova bo grizla še naprej Sportal Mlada slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v Melbournu doživela krstni nastop v glavnem žrebu odprtega prvenstva Avstralije. V drugem krogu je bila od nje boljša četrta igralka sveta Japonka Naomi Osaka, dvoboj in turnir kot celoto pa je Zidanškovi pomenil predvsem izvrstno izkušnjo in pomembno motivacijo za naprej.

