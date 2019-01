Zaradi davčnih utaj pri uvozu luksuznih vozil 49 hišnih preiskav Primorske novice 49 hišnih preiskav med Dolenjsko, Štajersko in Primorsko ter v tujini, v katerih je sodelovalo več kot 130 policistov in kriminalistov ter osem osumljenih pridržanih, je le nekaj poudarkov včerajšnje obsežne kriminalistične akcije. Na novomeški policijski upravi so pojasnili, da preiskujejo sum davčnih zatajitev. Po poročanju medijev naj bi zbirali dokaze o davčnih utajah pri uvozu luksuznih vozil, med osumljenimi pa naj bi se znašel tudi znani ljubljanski podjetnik Rok Furlan.

