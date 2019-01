Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je znova pokazal izjemno predstavo v severnoameriški ligi NBA. Ljubljančan v dresu Dallasa je lokalnemu tekmecu iz San Antonia nasul 25 točk, svojo izjemno igro je začinil še z osmimi skoki in podajami, ostroge pa so slavile s 105:101, potem ko so v drugem polčasu nadoknadile 19 točk zaostanka.