Janez Janša: “Okupacija” v štirih slikah topnews.si Potem ko je prejšnji teden okoli 60 predstavnikov politike, podjetništva in kulture, na konvenciji v Ljubljani, ki so jo poimenovali Katedrala svobode, odprlo razpravo o tem, ali je v Sloveniji treba ustanoviti novo stranko, so očitno dobili odgovor. Klub inetlektualcev desne provinjence, ki ima ambicijo prerasti v novo stranko, si je postavil vprašanje, kaj Slovenija […]

