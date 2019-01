Po sedmih letih in 250 nastopih se iz Tottenhama seli na Kitajsko Ekipa Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je potrdil, da je sklenil dogovor za prestop 31-letnega belgijskega vezista Mouse Dembeleja, ki se seli na Kitajsko v Guangzhou. Višine odškodnine in drugih podrobnosti pogodbe Londončani niso razkrili, številni mediji pa poročajo, da so Kitajci zanj odšteli 12 milijonov evrov.



