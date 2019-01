Ronaldo po prvi lovoriki z Juventusom: To je šele začetek Sportal "Zelo sem vesel. Leto 2019 sem želel začeti z lovoriko, zdaj mi je to uspelo," je po italijanskem superpokalu v Džedi v Savdski Arabiji, kjer je z edinim golom odločil tekmo med Juventusom in Milanom, povedal Cristiano Ronaldo. "Zaradi tega smo ga pripeljali," je dodal njegov trener Massimiliano Allegri.

