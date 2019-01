Stanovalki ponudili masažo, nato so jo oškodovali za šest tisoč evrov SiOL.net Neznanka je v sredo dopoldne obiskala 81-letno Mariborčanko in se ji predstavila kot uslužbenka podjetja Medicor ter jo prepričala v masažo. Vztrajala je pri masaži v kuhinji in stanovalko posedla tako, da ni videla iz prostora, medtem pa je v stanovanje vstopila tretja oseba in iz spalnice odnesla gotovino in zlatnino.

