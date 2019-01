V Nemčiji lani rekord v zastojih na avtocestah: s kolonami bi šli 38-krat okrog Zemlje RTV Slovenija Na nemških avtocestah so lani podrli neslavni rekord, saj so tam po podatkih nemške avtomobilske zveze Adac zabeležili kar 745. 000 zastojev. V povprečju to pomeni 2000 zastojev na nemških avtocestah dnevno.

