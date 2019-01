Več fižola in manj mesa - recept za človeka in Zemljo Primorske novice Ljudje morajo pojesti več fižola in leče ter manj rdečega mesa, če želijo zaščiti Zemljo in lastno zdravje, opozarjajo raziskovalci s področja okolja in javnega zdravja. Kot poudarjajo v študiji, se morata proizvodnja in potrošnja hrane drastično spremeniti, če se želimo izogniti milijonom smrti in katastrofalnim posledicam za Zemljo.

