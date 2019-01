Razkritje ogromne Zbirke #1: preverite, ali so v njej vaši ukradeni podatki SiOL.net Na splet je nekdo naložil velikansko datoteko z imenom "Zbirka #1", ki vsebuje seznam skoraj 773 milijonov različnih ukradenih e-poštnih naslovov in 22 milijonov unikatnih pripadajočih gesel. Zbirko je analiziral znani strokovnjak za informacijsko varnost in jo naložil na svojo spletno stran, kjer lahko vsak preveri, ali so med ukradenimi podatki tudi njegovi, in nato ustrezno ukrepa.

Sorodno Oglasi