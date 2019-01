To je voditelj, ki ga hočejo Srbi: Putina v Beogradu pozdravilo 120.000 ljudi (FOTO in VIDEO) Reporter Ruski predsednik Vladimir Putin je po včerajšnjih pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu povedal, da Rusija podpira obojestransko sprejemljivo rešitev spora med Kosovom in Srbijo. Vučić pa je izpostavil, da so pripravljeni na komp

