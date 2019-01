Potem ko je levi bočni branilec Erik Gliha zapustil Aluminij in se preselil k belgijskemu prvoligašu St. Truidnu, so pri slovenskemu nogometnemu prvoligašu iz Kidričevega podaljšali pogodbo z Antonom Rogino do leta 2020, so sporočili iz Aluminija. V drugem delu sezone bo kot posojen igralec oblekel dres ptujskega kluba Drava Dakinda Ptuj.



Več na Ekipa24.si