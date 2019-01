Rop razbojnikov kot v vesternu: Migranti v Bosni zaustavili vlak in oropali potnike! Nova24TV Hrvaški Večernji list poroča o precej bizarnem incidentu, ki se je včeraj zgodil v Bosni in Hercegovini, v okolici Doboja, kjer je skupina ilegalnih migrantov najprej prisilno ustavila vlak, nato pa brezobzirno okradla potnike. Posadka na vlaku je obvestila policijo o skupini petih migrantov, ki so prisilno ustavili vlak, še pred tem pa so potniku […]

