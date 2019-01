Oglejte si Zlato lisico z najlepše terase na Pohorju Sportal Do Zlate lisice, tekme svetovnega pokala za alpske smučarke, nas ločita še dva tedna, organizacijske priprave pa gredo h koncu in potekajo dobro. Snežni topovi hrumijo in iz dneva v dan se nabirajo centimetri snežne podlage, vremenska napoved pa kaže, da bo v naslednjih dneh tudi narava bolj naklonjena. Tokratna Zlata lisica, že 55. zapovrstjo, bo izpeljana v petek in soboto, ne v soboto in nedeljo, kot je to v navadi.

