Najhujša epidemija gripe na Hrvaškem v zadnjih desetih letih 24ur.com Na Hrvaškem se soočajo z najhujšo epidemijo gripe v zadnjih desetih letih. Zabeležili so že sedem smrtnih primerov. Največji problem je v tem, da tega virusa na Hrvaškem ni bilo že nekaj let, zato je del prebivalstva izgubil odpornost nanj. Zaradi porasta pojava gripe in drugih virusnih okužb tudi v naših bolnišnicah omejujejo obiske.

