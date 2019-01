Saturnovi prstani krepko mlajši od planeta Dnevnik Saturnovi prstani so krepko mlajši od samega planeta, so ugotovili v študiji, objavljeni v znanstveni reviji Science. Pojavili so se namreč v zadnjih 10 do 100 milijonih letih, planet pa je star okoli 4,5 milijarde let.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Raziskovalna sonda Cassini Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Robert Koren