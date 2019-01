Zimske razmere zahtevajo večjo pozornost voznikov Radio Ognjišče

Sneženje, ki je v jutranjih urah zajelo večji del države, je v prometu povzročilo kar nekaj težav. Promet so ovirale številne nesreče, ponekod pa so nastali tudi zastoji. Plužne in posipne službe so z delom začele zgodaj zjutraj, na sneženje pa so po vremenskih napovedih bile pripravljene. Sneženje naj bi danes povsod ponehalo, nato pa naj bi novo snežno pošiljko prejeli prihodnji torek....

