Na Hrvaškem nova pravnomočna sodba proti NLB in LB, Slovenija odgovarja z diplomatsko noto SiOL.net Županijsko sodišče v Zagrebu je nedavno zavrnilo pritožbi LB in NLB v enem od postopkov glede prenesenih deviznih vlog varčevalcev LB na Hrvaškem, s čimer je sodba postala pravnomočna, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Gre za prvi primer po uveljavitvi zakona, po katerem bo finančne posledice za NLB povrnil sklad za nasledstvo.

