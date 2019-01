Minister za izobraževanje Jernej Pikalo bo odredil uvedbo nadzora nad poslovanjem Univerze na Primorskem (UP), saj naj bi ta velik del sredstev namenila za poplačilo izgubljenih pravnih postopkov, pri čemer bi bilo mogoče sklepati, da za to porablja sredstva za izvajanje študijske dejavnosti. Na UP so pojasnili, da revizor ni ugotovil nepravilnosti.