50 let po smrti Jana Palacha se je v Pragi zažgal moški Govori.se Na praškem Vaclavskem trgu se je moški polil z vnetljivo tekočino in se zažgal. Podobno se je pred 50 leti tedanji študent Jan Palach zažgal iz protesta proti sovjetski okupaciji tedanje Češkoslovaške. Mimoidoči so danes sicer pogasili plamene, a je moški zaradi hudih opeklin v umetni komi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

