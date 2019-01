Arman Koritnik odstopil z direktorskega stolčka TEŠ Energetika.NET Arman Koritnik je s položaja direktorja Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) odstopil zaradi osebnih razlogov, mandat bi se mu sicer iztekel letos. Da je Koritnik odstopil iz osebnih razlogov, so potrdili tudi v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), od koder so sporočili, da bo TEŠ vodil še do konca februarja, medtem pa termoelektrarna deluje nemoteno, poroča portal MMC.

