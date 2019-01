Obolevnost za rakom materničnega vratu smo v Sloveniji prepolovili, to bolezen lahko zdaj tudi odpr Dnevnik V Sloveniji sta na voljo oba učinkovita načina za preprečevanje raka na materničnem vratu – odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb v presejalnem programu Zora in cepljenje proti okužbi z virusi HPV. Žal ju ne uporabljamo dovolj.

