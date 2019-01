Lani so imela slovenska gospodinjstva več denarja in ljudje so bili bolj zadovoljni z življenjem Govori.se Anketa o življenjskih pogojih v Sloveniji v letu 2018 je pokazala, da so lani gospodinjstva s svojimi dohodki lažje shajala kot leto prej. Približno enak delež gospodinjstev bi si lahko privoščil enotedenske letne počitnice. Materialno prikrajšanih je bilo manj ljudi, več pa zadovoljnih s svojim življenjem, objavlja statistični urad RS.

