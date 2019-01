V živo: št. 1 na svetu proti 38-letni Američanki, Srebotnikova in Klepačeva uspešni Sportal Med dekleti poteka pravkar na odprtem prvenstvu Avstralije zanimiv dvoboj med prvo nosilko turnirja Simono Halep in zimzeleno Venus Williams. Njena mlajša sestra Serena Williams je z lahkoto preskočila novo oviro v Melbournu. V dvojicah sta se izkazali slovenski teniški igralki Katarina Srebotnik in Andreja Klepač.

