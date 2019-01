Dobovec, Litija, Maribor in Škofije v polfinalu Ekipa Dobovec MB Monting, FC Litija, FutureNet Maribor in KMN Bronx Škofije se bodo 2. in 3. marca v Podčetrtku pomerili za naslov prvaka slovenskega pokala Terme Olimia v dvoranskem nogometu. Kvartet si je v petek priigral uvrstitev na finalni turnir.



