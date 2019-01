Na obletnico Trumpove inavguracije po ZDA ponovno protesti Dnevnik Na drugo obletnico inavguracije Donalda Trumpa bodo danes in v nedeljo po ZDA potekali protestni pohodi in demonstracije proti predsedniku, čeprav pa bodo letošnjo udeležbo najverjetneje prizadeli slabo vreme in politični prepiri znotraj koalicije

Sorodno Oglasi