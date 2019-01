Đoković in Williamsova prek najstnikov do osmine finala Ekipa Srb Novak Đoković in Američanka Serena Williams sta najnovejši veliki imeni, ki sta se prebili do osmine finala prvega teniškega turnirja za veliki slam sezone v Melbournu. V tretjem krogu sta brez večjih težav premagala najstniška nasprotnika. Med zadnjih 16 na OP Avstralije se je uvrstila tudi zmagovalka US Opna Japonka Naomi Osaka.



