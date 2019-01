VIDEO: Mariborska ekipa spletnega portala MojMojster – DaiBau v nadaljno rast Lokalec.si Mariborska ekipa spletnega portala MojMojster – DaiBau se veseli nove investicije dveh mednarodnih investicijskih skladov v višini 700.000 evrov. Sklada South Central Ventures (SCV) in Vito ONE sta prepoznala potencial podjetja, ki sta ga leta 2014 ustanovila arhitekta Martin Pelcl in Gregor Černelč, investicija pa bo omogočila nadaljnji razvoj spletnih platform pod skupno blagovno znamko […]

