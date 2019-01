Potrošnike k nakupu hrane pogosto napeljujejo navedbe na izdelkih, kot so "spodbuja rast", "vsebuje vitamine in minerale" ter "bogat z vlakninami", a se pogosto izkaže, da ti izdelki vsebujejo tudi veliko sladkorja, maščobe ali soli. V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo na zavajajoče oznake in se čudijo neodzivnosti Evropske komisije.