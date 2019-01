ZDA: Migranti skopali rove pod zidom in na drugi strani zaprosili za azil RTV Slovenija Okoli 400 migrantov je skopalo nekaj rovov pod zidom oziroma ograjo na meji med ZDA in Mehiko ter poiskalo prvo patruljo obmejnih organov pregona. Predali so se ameriškim oblastem in zaprosili za azil.

